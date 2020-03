LPI-J: News Polizei Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Einbruch in Gartenlaube Im Zeitraum von Oktober 2019 bis zum heutigen Tage wurde in einer Gartenlaube in Bad Berka, Walbertalstraße eingebrochen. Die Täterhebelten das Vorhängeschloss auf und durchwühlten die komplette Gartenlaube. Ob etwas entwendet wurde, konnte der Besitzer noch nicht sagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-. Euro.

Kleinbrand an einer Solaranlage Am 04.03.2020 gegen 09:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Isserodadurch die Rettungsleitstelle Apolda Land zu einem Brand an der Solaranlagebei Isseroda alarmiert. Hier wurde ein qualmender Gleichrichter, welcher bereits stark verschmort war, gelöscht. Die Ursache war ein technischer Defekt. Sachschaden ca. 500,-Euro.

Wildunfall Am gestrigen Tage ereigneten sich gleich drei Wildunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Weimar.Kurz vor Niederzimmern, aus Richtung Hopfgarten kommend, wurde gegen 23:00 Uhr ein Reh durch den 52-jährigen Fahrer eines Pkw Audi erfasst und tödlich verletzt.Von der Bundesstraße 7 kommend,in Fahrtrichtung Hopfgarten, erlag ebenfalls ein Reh durch den Zusammenstoß mit einem Pkw Smart seinen Verletzungen.Im Bereich Kromsdorfer Straße, Fahrtrichtung Kromsdorf, hatte ein Mopedfahrer eine Kollision mit einem Reh. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich dabei am Kopf. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Roller wurde auf ca. 300,- Euro geschätzt. Die verendeten Tiere wurden durch die zuständigen Jagdpächter geborgen.

Auffahrunfall Gestern Nachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Ettersburger-/ Rießnerstraße ein Auffahrunfall. Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren stadtauswärts und mussten verkehrsbedingt an der Ampel zur Rießnerstraße anhalten. Als die Fahrt wieder frei gegeben wurde, verschaltete sich der 18-jährige Fordfahrer, legte irrtümlich den Rückwärtsgang ein und fuhr auf einen hinter seinem Fahrzeug stehenden Daimler Benz Vito auf. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden.

Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Weimar Am gestrigen Nachmittag wurde in Ortslage Hohlstedt, durch Beamte der API Hermsdorf, eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Poliscan Speed durchgeführt um die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h zu überprüfen.Von 1308 gemessenen Fahrzeugen wurden gegen 118 Fahrzeugführer ein Verwarngeld verhängt und gegen 9 Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auffinden von Kassetten Durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Kranichfeld, wurden am 20.02.2020 insgesamt vier Wechselgeldkassetten aufgefunden. Diese befanden sich neben der Landstraße, zwischen den Ortschaften Nauendorf und Klettbach. Durch die Polizei Weimar erfolgte die Sicherstellung der Kassetten und die Einleitung von Ermittlungshandlungen. Bisher konnten die Gegenstände keiner Straftat und somit keinem Geschädigten zugeordnet werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand handeltes sich vermutlich um Wechselgeldkassetten für Parkscheinautomaten. Es kann definitiv ausgeschlossen werden, dass die Kassetten zum Tatort "Hans am See", am Stausee Hohenfelden gehören. Der Eigentümer hat dies bereits ausgeschlossen. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeistation Bad Berka, unter der Rufnummer 036458/5830 oder die Polizeiinspektion Weimar unter 03643 / 882-0 entgegen.

