Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche im Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Silbitz zu einem Einbruch auf einem landwirtschaftlichen Grundstück. In der Zeit von 01:45 Uhr bis 02:00 Uhr begaben sich die Täter, durch Aufbrechen des Eingangstores, auf das Grundstück. Hier durchsuchten sie einen Schuppen und eine Garage, aus denen diverses Kleinwerkzeug und ein Winkelschleifer der Marke Makita entwendete wurde. Weiterhin nahmen die Täter einen Pkw-Anhänger mit, der unter einem Schleppdach abgestellt war. Der Eigentümer wurde noch auf den Diebstahl aufmerksam und konnte drei Personen feststellen, die sich mit einem weißen Transporter, dem Anhänger und der Beute vom Tatort entfernten. Die Absuche nach den Tätern blieb leider erfolglos.

Mehrere Einbrüche im Kreis Saale-Holzland wurde am Donnerstagmorgen bekannt. Durch eine unverschlossene Tür gelangten Unbekannte in ein Hotel in Bad Klosterlausnitz. Die Täter brachen unter Gewaltanwendung die Büro- und Küchentür auf und entwendeten eine Makita - Bohrmaschine und eine Geldbörse mit Bargeld in Höhe von 700 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Im Citypoint Hermsdorf waren gleich mehrere Geschäfte betroffen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Arztpraxis, einer Bäckerei und einem Restaurant. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach geeigneter Beute. Bei einem nahegelegenen Optiker versuchten es die Unbekannten, scheiterten allerdings an der Eingangstür. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist und welchen Wert die erlangte Beute hat, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei Polizei unter 036428-640 zu melden.

