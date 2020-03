LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

Ohne gültiges Versicherungskennzeichen wurde am Mittwoch der Fahrer einer Simson S 51 in Bad Sulza vor der Regelschule "Toscana" durch eine Polizeistreife angehalten. Der Versicherungsschutz war bereits seit dem 29.02.2020 abgelaufen. Da an der Simson augenscheinlich bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, stellte es die Polizei zur Überprüfung sicher.

Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es am Mittwochabend in der Bachstraße Ecke Bärholdgasse. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Bachstraße, als sie auf Höhe des Fußgängerüberweges eine männliche Person stehen sah und ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Der junge Mann, dunkel gekleidet, ca. 30 - 35 Jahre alt, von schlanker Gestalt, mit dunklem Teint, hatte aber offensichtlich nicht die Absicht, die Straße zu überqueren. Vielmehr stand er mit entblößtem Geschlechtsteil in Richtung fließenden Verkehr und onanierte. Nachdem die Fahrerin die Situation erfasste, setzte sie entsetzt ihre Fahrt fort und verständigte die Polizei. Bei deren Eintreffen konnte der junge Mann nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den frühen Morgenstunden des 04.03.2020 fuhr die Fahrerin eines Pkw Ford in Bad Sulza die Wunderwaldstraße in Richtung Großheringen, als ein Reh die Straße von links nach rechts überquerte. Die 38-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision kam. Am Fahrzeug entstand ca. 2000 EUR Sachschaden.

