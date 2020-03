Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 04.03.2020

Weimar (ots)

Kurios

Gestern Vormittag meldete sich ein Mann bei der Polizei, um eine für ihn kuriose Beobachtung mitzuteilen. Er sah einen jungen Mann, der sich im Bereich der Rießnerstraße mit einem großen Paket in einem Gebüsch versteckte. Nachdem noch zwei weitere Männer hinzukamen, gingen sie gemeinsam davon. Der Mitteiler konnte der Polizei das Haus benennen, in welches die Männer gingen. Es dauerte nicht lange, bis die Polizisten an der richtigen Tür geklingelt hatten und die drei Männer (16-19) samt einem originalverpackten Fernsehgerät antrafen. Eine nachvollziehbar glaubhafte Erklärung oder einen Eigentumsnachweis konnte keiner der Anwesenden vorweisen. Das Gerät wurde vorerst sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft laufen.

Betrugsversuch

Schon wieder kam es zu einem Versuch eine ältere Frau aus Weimar um ihre Ersparnisse zu bringen. Gestern Vormittag erhielt die 85-jährige Weimarerin einen Anruf, in welchem ihr ein Mann von noch ausstehenden Schulden in Höhe von 2.500 Euro berichtete. Er wollte ihre Bankdaten erfragen, um das Geld einzuholen bevor sich die Summe durch weitere Sachbearbeitung der Staatsanwaltschaft noch erhöhen würde. Da der Frau keine offenen Forderungen bekannt waren, tat sie das einzig Richtige - sie brach das Gespräch zeitnah ab und informierte die Polizei. Am wichtigsten aber: Sie gab weder Daten noch Geld heraus.

Kinderdiebe

Bei zwei Ladendiebstählen wurden gestern Kinder erwischt. Zwei Jungs (11, 17) versuchten in einem Elektronikfachmarkt eine Bassrolle zu entwenden und wurden dabei von einem Mitarbeiter gesehen. In einem Drogeriemarkt wurden zwei 11-jährige Mädchen gestellt, die versuchten Modeschmuck, Bastelartikel und Schreibwaren im Wert von 60,- Euro zu stehlen. Die Kinder wurden jeweils an ihre Eltern übergeben. Die Waren verblieben in den jeweiligen Filialen.

Fußgänger erfasst

Ein 21-jähriger Fußgänger wurde gestern bei einem Unfall von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der Mann lief auf Höhe eines Supermarktes in der Buttelstedter Straße auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Er ging durch sich stauende Autos auf der Geradeausspur durch und beachtete dann den noch fließenden Verkehr auf der Abbiegespur nicht. Der Fahrer des VW (21) der in die Rießnerstraße abbiegen wollte, konnte den Fußgänger nicht rechtzeitig sehen. Er leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Mann erlitt bei seinem Aufprall auf das Fahrzeug Verletzungen an Armen und Beinen, welche im Klinikum ambulant behandelt wurden. Am Pkw entstand Sachschaden.

