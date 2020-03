Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

In Eisenberg wurden durch unbekannte Täter zwei Blumenkübel entwendet, welche mit Palmen bepflanzt waren. Dies meldete der Besitzer am gestrigen Dienstag der Polizei in Eisenberg. Die Palmen standen vor der Hauseingangstür in der Oststraße und hatten einen Gesamtwert von 250 Euro.

Durch aufmerksame Verkäufer einer Lidl-Filliale in Hermsdorf konnte am Dienstag verhindert werden, dass ein 51-Jähriger aus Weißenborn Trickbetrügern zum Opfer fällt. Der Mann begab sich in den Einkaufsmarkt und beabsichtigte STEAM-Karten im Wert von 1000 Euro käuflich zu erwerben. Da er bereits am Vortag in der Filiale war und schon Karten im Wert von knapp 900 Euro kaufte, wurden die Mitarbeiter aufmerksam, fragten nach und hinderten den Mann am Kauf. Er gab an, eine offene Rechnung bei einer Computerfirma begleichen zu müssen, da diese jahrelang seinen PC gewartet haben und den 51-Jährigen nun via Telefon dazu aufforderten, seine Schulden mittels STEAM-Karten auszugleichen. Durch die Mitarbeiter des Marktes wurde die Polizei involviert. Der Mann aus Weißenborn, welcher scheinbar geistig verwirrt war, wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum Stadtroda gebracht.

