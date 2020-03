Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine 48-jährige VW-Fahrerin missachtete am Dienstagmorgen die Vorfahrt. An der Angerkreuzung beabsichtigte die Frau nach links in Richtung Lutherplatz abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des Gegenverkehres und kollidierte beim Abbiegen mit einem Mazda. Dieser wiederum wurde durch die Wucht auf einen danebenbefindlichen Benz geschoben. Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht, allerdings entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Das Auto der Unfallverursacherin musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ein 35-jähriger Mann aus Erfurt beschäftigte am Dienstag die Polizei in Jena. Zeugen berichteten gegen 17.00 Uhr, dass ein Mann im Bereich Sophienstraße gegen abgeparkte Fahrzeuge treten würde. Der Täter konnte wenig später auf dem Eichplatz durch die Beamten gestellt werden. Der Mann war alkoholisiert und stand zudem noch unter dem Einfluss von Drogen. Durch die Ergreifung des Mannes konnte zudem ein Diebstahl aus den Mittagsstunden im Bereich Markt aufgeklärt werden. Hier betrat der junge Mann ein Bekleidungsgeschäft, bediente sich an neuen Kleidungsstücken im Wert von circa 50 Euro, zog diese an und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Seine alten Kleidungsstücke ließ er als "Pfand" zurück. Bei der Durchsuchung der Person konnten noch weitere Gegenstände aufgefunden werden, welche augenscheinlich nicht dem Erfurter gehörten. Hierdurch konnte dem Mann ein weiteres Einbruchsdelikt in Erfurt-Nord zugeordnet werden, wo er in einen Baucontainer einbrach. Der Täter wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell