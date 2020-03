Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendlichen mit Fanschal gewürgt - Kripo sucht Zeugen

Jena (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde am Mittwoch, den 19.Februar am Bahnhof Jena-Göschwitz Opfer gewaltbereiter Jenaer Fußballfans. Der 16-jährige Geschädigte lief gegen 14.20 Uhr in Richtung des Bahnhofs, als er auf vier ihm unbekannte Jugendliche traf. Weil er sichtbar einen Fanschal von Dynamo Dresden trug, sprachen ihn die Jugendlichen auf den Schal an und folgten ihm bis zum Bahnsteig. Dort versuchten zwei, ihm den Schal zu entreißen. Er hielt ihn fest und wurde mit dem Schal gewürgt. Dass der Zug in diesem Moment einfuhr und er schnell einstieg, hielt die Täter von Weiterem ab.

Für die beiden Täter, die aktiv handelten, liegt eine gleiche Personenbeschreibung vor.

- ca. 16 - 17 Jahre alt

- ca. 1,70 - 1,75 m groß und schlank

- schwarzer Schlauchschal über das Gesicht gebunden, schwarze Strickmütze, schwarze Schuhe, schwarze Hose, dunkle Jacke, dunkle Gürteltasche

Beide Personen sprachen einheimischen Dialekt.

Bei allen vier Jugendlichen waren Logos des FCC zu sehen (an der Bekleidung bzw. mitgeführten Gegenständen).

Wer hat die Tat beobachtet und kann der Kriminalpolizei weitere Hinweise geben?

Tel. Polizei Jena 03641-810 bzw.

e-mail: kpi.jena@polizei.thueringen.de

