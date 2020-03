LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Am gestrigen Montagmorgen meldete ein 34-Jähriger der Polizei, dass in sein Einfamilienhaus in Eisenberg eingebrochen wurde. Das Objekt wird derzeit saniert und steht deshalb leer. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten Handbaumaschinen von derzeit unbekanntem Wert.

Aufgrund von Übermüdung kam ein 62-jähriger Renault - Fahrer am Montagnachmittag von der Fahrbahn ab. Der Mann kam aus Richtung Pößneck gefahren und fiel circa 100 m vor dem Ortseingang Orlamünde in einen Sekundenschlaf. Daraufhin kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben wieder zurück auf die Fahrbahn, um im Anschluss wieder nach links von der Fahrbahn abzukommen. Glücklicherweise trug der Fahrzeugführer keine Verletzungen davon. Sein Renault hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

