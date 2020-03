Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am gestrigen Montagmittag wurden Schmierereien an einem Bankgebäude in der Neugasse bekannt. Unbekannte Täter haben mit einem wasserfesten Stift den Eingangsbereich, einen Schaukasten und den Briefkasten der Bank beschmiert und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Am Montagabend musste ein 56-Jähriger feststellen, dass sein Fahrzeug mit dem Pulver eines Feuerlöschers eingedeckt wurde. Unbekannte haben im Parkhaus Krautgasse einen Feuerlöscher von der Wand genommen und diesen auf dem abgeparkten Audi entleert. In der Folge entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Ob es durch die Tathandlung zu Beschädigungen am Fahrzeug kam, muss abschließend noch geklärt werden.

