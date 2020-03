Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 03.03.2020

Weimar (ots)

Automat aufgebrochen

Ein an einem Studentenwohnheim angebrachter Zigarettenautomat wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen aufgebrochen. Mit einem noch unbekannten Werkzeug wurde der Automat durch den oder die Täter gewaltsam geöffnet. Auf diese Weise wurden das Bargeld und die Zigaretten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 - 5.000 Euro.

Aufgefahren

Leicht am Kopf verletzt wurde gestern Nachmittag eine Frau in der Erfurter Straße. Sie fuhr ihn ihrem Toyota Richtung Stadt als sie nach links in die Milchhofstraße einbiegen wollte. Sie hielt an, um einen querenden Radfahrer vorbei zu lassen. Dies bekam der Fahrer (25) eines hinter ihr fahrenden Busses nicht mit und fuhr auf den Pkw auf. Die Frau (45) wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum verbracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Bus beförderte zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Fahrrad mitgenommen

Bereits zu Beginn vergangener Woche ließ ein 11-jähriger Junge sein BMX-Rad in einem Jugendclub in Schöndorf stehen. Am Wochenende dann als er es wieder holen wollte, musste er feststellen, dass es weg war. Nach Auskunft anderer Jugendlicher aus dem Club hat ein anderer Junge das Rad mitgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Nach Unfall geflüchtet

Beim Einparken kollidierte gestern Abend der Fahrer eines VW Golfs in Weimar West mit einem parkenden Hyundai. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen verließen er und sein Beifahrer samt dem Pkw die Unfallstelle. Zeugen aber konnten das Geschehen beobachten und informierten die Polizei. Diese konnten im Wohngebiet neben dem beschädigten Fahrzeug auch das Verursacherfahrzeug feststellen. Bei näherer Betrachtung konnte auch das Fluchtverhalten nachvollzogen werden. Die an dem Golf angebrachten Kennzeichen waren gar nicht für diesen ausgegeben. Der im Verdacht stehende Fahrer des Wagens konnte allerdings noch nicht angetroffen werden. Der Halter des beschädigten Hyundai wurde von den Polizisten von dem Unfall informiert.

Verkehrskontrolle

In der Thomas-Müntzer-Straße wurde gestern Abend der Fahrer eines Opel-Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten konnten bei dem 50-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen und baten ihn zum Test. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dieser Wert zog die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins nach sich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell