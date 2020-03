LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

Im Tatzeitraum vom 28.02.2020 zum 29.02.2020 wurde ein Graffiti in Form eines schwarzen, unleserlichen Schriftzuges in einer Größe von 2,10 m x 1,20 m an der Hausfassade der Marktpassage in Apolda, durch Unbekannte hinterlassen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Am 02.03.2020 erstattete eine 79-jährige Frau Anzeige wegen Betruges. Bereits am 17.02.2020 wurde ihr telefonisch mitgeteilt, bei einem Gewinnspiel 77000 EUR gewonnen zu haben. Im Zusammenhang mit Formalitäten, sollte die Frau 980 EUR zunächst an eine Person in die Türkei überweisen. Als dies fehlschlug, gaben die Täter der OG Kontodaten eines Kontos in Deutschland, wohin die Frau das Geld überwies, es jedoch tags darauf wieder zurückerstattet haben wollte. Daraufhin wurde die Frau von zwei Männern aufgesucht, die sich als Polizisten auswiesen und ihr offenbar vorgaukelten, dass sie gegen die Gewinnspielfirma ermitteln würden. Die Frau übergab als Beweis einen Beleg der fehlgeschlagenen Überweisung und ihre private Handynummer. Am 28.02.2020 meldeten sich die Täter erneut telefonisch. Diesmal sollte die Frau 1600 EUR für Steuern etc. bezahlen. Die Frau ließ sich aber nicht bekehren und entschloss sich am 02.03.2020 Anzeige wegen Betruges zu erstatten.

Zu einem Verkehrsunfall durch Überholen kam es am Montagnachmittag auf der B87, als ein Auflieger mit Zugmaschine aus Rannstedt kommend kurz vor dem Abzweig nach Wickerstedt einen langsam vorausfahrenden Traktor überholte. Beim Wiedereinordnen verschätzte sich der Fahrer des Sattelaufliegers mit der Länge seiner Kombination und stieß in der weiteren Folge mit dem Auflieger gegen das vordere linke Rad des Traktors. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

