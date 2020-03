Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 01.03.2020 in der Buttstädter Straße wurde bei einem 36-jährigen Fahrer eines PKW Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen ihn wird Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Am Samstag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:40 Uhr kam es in Bad Sulza auf dem Parkplatz der Wunderwaldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein abgeparkter Skoda Oktavia wurde beim Befahren des Parkplatzes aus bisher ungeklärter Ursache an der linken Fahrzeugseite touchiert. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Am Skoda entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

In der Ortslage Gebstedt wurden im Tatzeitraum vom 01.03.2020, 01:30 Uhr bis 07:00 Uhr die vorderen und hinteren Kennzeichentafeln samt Halterungen der PKW`s AP-RI 37 sowie AP-Q 465 entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Samstag wurde ein 51-jähriger Kradfahrer von einer Windböe erfasst, als er in der Ortslage Eckolstädt in Richtung Wormstedt fuhr. Dadurch geriet er mit seinem Krad gegen den abgesenkten Bordstein einer Einmündung und kam zu Fall. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Krad entstand Sachschaden.

