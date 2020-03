Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung Landespolizeiinspektion Jena -Inspektionsdienst- vom 28.02. bis 01.03.2020

Jena (ots)

Einbruch in Möbelgeschäft

Am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde die Polizei Jena durch den Sicherheitsdienst informiert, dass in einem Möbelgeschäft am Ende der Stadtrodaer Straße in Jena Lobeda der Einbruchsalarm ausgelöst hat. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz und umstellten das Gebäude. Es stellte sich heraus, dass der Täter nicht mehr vor Ort war. Die Zugangstür wurde gewaltsam geöffnet. Der Täter muss vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und das Beutegut sind noch unbekannt.

Die Polizei Jena sucht dringend Zeugen zum Sachverhalt. Wer kann Angaben zu Personen machen, welche sich um diese Zeit in Tatortnähe aufgehalten haben?

Aggressiver Mann schlägt auf Autos ein

Am Samstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Straße Unterm Markt in Jena. Hier trat ein unbekannter junger Mann gegen einen vorbeifahrenden Pkw einer Fahrzeugführerin. Anschließend ging der Täter auf einen Transporter los und beschädigte diesen durch Schläge. Der Fahrer wollte den Täter zur Rede stellen, kassierte daraufhin jedoch mehrere Schläge und wurde dadurch verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Zur Täterbeschreibung ist bekannt, dass es sich um einen ca. 20 bis 25jährigen Mann handelt, welcher auffällig groß ist, eine auffällig schwarz glänzende Jacke trägt und schwarze kurze Haare hat.

Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Jena entgegen.

Junge Frau von Tätern geschlagen und verletzt

Am Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, kam es im Bereich eines Fußweges kurz vorm Westbahnhof zu einen Angriff mehrerer Täter auf ein junges Paar. Die beiden waren von einem Tanzlokal in der Nähe des Westbahnhofs unterwegs in Richtung Otto-Schott-Straße, als sie plötzlich 5 Personen bemerkten, welche ihnen folgten. Unvermittelt wurden der 29jährige Mann und seine 23jährige Begleiterin attackiert, wobei zunächst eine Frau aus der Tätergruppe mehrfach auf die Geschädigte einschlug, so dass diese zu Boden ging. Am Boden liegend wurde die Frau dann auch von den übrigen Männern aus der Tätergruppe geschlagen und getreten, so dass eine medizinische Versorgung notwendig wurde. Auch der junge Mann wurde geschlagen und getreten, konnte jedoch die Angriffe abwehren und blieb unverletzt. Die Täter konnten durch die Polizei vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell