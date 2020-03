Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 01.03.2020

Weimar (ots)

Körperverletzungen

Samstagabend gegen 23:15 Uhr erhielt die Weimarer Polizei die Information über eine Auseinandersetzung auf dem Wielandplatz. Eine Gruppe von drei Jugendlichen (18 Jahre) hielt sich auf dem Platz auf. Ohne erkennbaren Grund oder vorangegangener Streitigkeit wurde einer der Drei plötzlich aus einer Personengruppe von ca. 5 bis 6 Personen heraus ins Gesicht geschlagen. Eine andere Person der Dreiergruppierung wollte schlichtend eingreifen und erhielt von einem weiteren unbekannten Täter ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt vom Tatort. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt und mussten ambulant im Weimarer Klinikum behandelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar (Tel. 03643 882 0) zu melden.

Zwei weitere alkoholisierte Streithähne (19 und 16 Jahre) gerieten Samstagnacht gegen 02:00 Uhr auf dem Platz am neuen Bauhausmuseum aus bislang unbekanntem Grund aneinander. Der 19-jährige schlug dem 16-jährigen dabei einmal ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Verletzung erlitt. Der Geschädigte musste in der Folge aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung stationär im Klinikum Weimar aufgenommen werden.

Automaten entwendet

Am frühen Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Diebe zwei Parkscheinautomaten von einem Parkplatz am Stausee Hohenfelden. Die Täter rissen die Automaten mit roher Gewalt aus den Verankerungen und transportierten diese mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Angaben zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Beutegutes liegen derzeit nicht vor.

Verkehrskontrollen

Freitagabend führte die Weimarer Polizei Verkehrskontrollen in der Stadt Weimar, sowie im Landkreis durch. Hierbei zogen die Beamten gleich mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Gegen 20:30 Uhr unterzogen Beamte auf dem Goetheplatz einen offensichtlich alkoholisierten 18-jährigen Radfahrer aufgrund dessen unsicherer Fahrweise einer Kontrolle. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

1,18 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer gegen 00:15 Uhr in der Erfurter Straße in Weimar. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Der Promillesünder durfte seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Den nächsten fahruntüchtigen Kraftfahrer stellten Beamte gegen 00:40 Uhr in der Arnstädter Straße in Kranichfeld fest. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Skoda pustete bei der Verkehrskontrolle 0,54 Promille.

Den Abschluss in dieser Nacht bildete eine 39-jährige Pkw-Fahrerin gegen 02:45 Uhr in der Bechsteinstraße in Weimar mit 0,96 Promille Atemalkohol.

In diesen beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet. Beide müssen mit einem Fahrverbot von einem Monat, sowie einer Geldbuße von ca. 500 Euro rechnen.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten Beamte der PI Weimar gegen einen alkoholisierten Fahrzeugführer einschreiten. Der Alkoholtest bei einem 34-jährigen Audifahrer gegen 02:00 Uhr in Bad Berka ergab 1,18 Promille. Es folgte das übliche Procedere: die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde sichergestellt und Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell