Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ölknitz-Rothenstein

Jena (ots)

Einen Wert von 1,88 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 29-jährigen Fahrer eines PKW Skoda Fabia, den die Polizei am Samstag gegen 02:30 Uhr in Ölknitz kontrollierte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige gefertigt. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher und behielt den Fahrzeugschlüssel ein, um so eine Weiterfahrt zu verhindern.

