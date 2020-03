Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss

Weißenborn / Bürgel (ots)

Am Freitag, gegen 19:55 Uhr, kontrollierte die Polizei in Weißenborn den Fahrer eines PKW Skoda Roomster. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Der Fahrzeugschlüssel ist ebenfalls einbehalten worden, um so eine Weiterfahrt zu verhindern. Zudem fertigte die Polizei eine Anzeige gegen ihn.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige kommt auf einen 45-jährigen Fahrer eines PKW Mazda zu, den die Polizei am Samstag gegen 22:45 Uhr in Bürgel kontrollierte. Hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,86 Promille. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten ebenfalls sicher.

