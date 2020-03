Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkohol-

Drogeneinfluss

Hermsdorf (ots)

Am Samstag kontrollierte die Polizei gegen 02:30 Uhr in Hermsdorf einen 33-jährigen Fahrer eines PKW VW Jetta. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille, so dass gegen den 33-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt worden ist.

Unter Einfluss von Drogen stand der 40-jährige Fahrer eines PKW Ford Mondeo, den die Polizei am Sonntag gegen 02:15 Uhr in Hermsdorf kontrolliert hatte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Entsprechende Anzeigen gegen ihn sind ebenfalls gefertigt worden.

