Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

294 Fahrzeuge durchliefen am Donnerstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Serba auf der Hermsdorfer Straße. Die maximal zulässigen 50 km/h überschritten nur vier Fahrer, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 72 km/h.

Aus Wetzdorf wurde ein Einbruch in einen Garten bei der Polizei angezeigt. Ein nbekannter Täter riss vom Gartenzaun eines Grundstücks mehrere Holzlatten ab, um in das Grundstück zu gelangen. Eine Seitentür der Laube wurde aufgebrochen, aus der Laube wurde aber nichts entwendet. Allerdings fehlen aus der Garage ein Benzinrasenmäher und ein Häcksler. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass auch noch andere Gärten heimgesucht worden waren. Was hier gestohlen wurde, ist noch nicht vollständig bekannt, doch gibt es bereits Anzeigen wegen eines gestohlenen Rasentraktors und mehrerer Gartengeräte.

