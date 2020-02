Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt

Jena (ots)

Zum Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße. Die Fahrerin eines Opel Corsa (48) befuhr die Karl-Liebknecht-Straße stadteinwärts und wollte an der Einmündung An der Leite nach links abbiegen. Dabei übersah sie den parallel fahrenden Radfahrer. Beim Zusammenstoß zog sich der Radfahrer (52) eine Verletzung am Knie zu. Er kam ins Klinikum.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell