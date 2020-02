Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 28.02.2020

Weimar (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

In der Nacht zu gestern versuchten offenbar Unbekannte sich Zutritt zu einer Wohnung in Großschwabhausen zu verschaffen. Dieses Vorhaben misslang, dennoch entstand an der Tür ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Geschlagen

Nachdem ein 44-jähriger Mann aus Blankenhain seinen Unmut über einen auf dem Gehweg fahrenden Mopedfahrer kundtat, hielt dieser an, stieg ab und schlug dem Mann unvermittelt ins Gesicht. Dieser erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Ein aufgefundener Schlüssel und die grobe Beschreibung des Täters brachte den Polizeibeamten eine Spur. Da der Tatverdächtige aber nicht angetroffen werden konnte, dauern die Ermittlungen an.

Fahrrad gestohlen

In seiner Eile vergaß ein 23-jähriger Weimarer gestern Abend gegen 19:00 Uhr sein Fahrrad während des Einkaufs vor einem Supermarkt anzuschließen. Es kam wie es kommen musste. Das Rad war weg nachdem er mit einkaufen fertig war. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete es eine männliche Person, welche eigens mit einem Rad zum Supermarkt kam. Nachdem er den Fauxpas des Geschädigten bemerkte, fuhr er mit beiden Rädern davon. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Weimar.

Anhänger aufgefunden

Der in Weimar Schöndorf vom Parkplatz eines Baumarktes entwendete Anhänger konnte gestern in Kranichfeld wieder aufgefunden werden. Eine Spaziergängerin meldete den leicht versteckt abgestellten Anhänger der Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um das Diebesgut vom Wochenende handelte. Durch ein Abschleppunternehmen wurde er geborgen.

Verkehrsgeschehen

Weil er zu einer Unfallflucht gehört werden sollte, erschien gestern Mittag ein Mann (30) in seinem Pkw bei der PI Weimar. Sein Auftreten und die Tatsache, dass er Beamten bereits aus anderen Maßnahmen bekannt war, ließ die Polizisten stutzig werden. Sie führten mit ihm einen Drogentest durch, welcher ein positives Ergebnis aufwies. Nachdem er mit seiner Vernehmung fertig war, ging es dann folglich zur Blutentnahme. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet; die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

In Bad Berka am Hexenberg führten Beamte gestern Mittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der einstündigen Kontrolle wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Fünf Fahrzeugführer kamen mit einem Verwarngeld davon, einer muss mit einem Bußgeld, einer Eintragung in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Der 29-jährige Skodafahrer war bei den erlaubten 50 km/h mit 86 km/h unterwegs. Außerdem überholte er ein anderes Fahrzeug trotz des geltenden Überholverbotes.

