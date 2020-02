Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind nur kurz vermisst

Jena (ots)

Am Mittwochnachmittag kurz nach 16.00 Uhr fiel einer Frau in Winzerla ein dreijähriger Junge mit seinem Laufrad auf, da er allein war. Der Junge nannte seinen Vornamen. Die Frau informierte die Polizei und bot an, sich um das Kind zu kümmern, da sie selbst drei Kinder hat. Nur eine viertel Stunde später rief die Mutter des Kindes bei der Polizei an, die ihren Sohn als vermisst melden wollte. Dabei konnte ihr sofort mitgeteilt werden, dass das Kind bereits gefunden wurde. Polizeibeamte übergaben den Jungen wenig später seiner erleichterten Mutter.

