Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeit gemessen

Bad Klosterlausnitz (ots)

In Bad Klosterlausnitz auf der Jenaischen Straße am Kurpark stand am Mittwoch zwischen 13.00 und 21.00 Uhr ein Geschwindigkeitsmessgerät. 568 Fahrzeuge durchliefen die Messstelle, an der die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt. Lediglich 24 Fahrzeuge waren zu schnell. Nur gegen einen Fahrer, der als schnellster mit 57 km/h gemessen wurde, musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Die 23 anderen Fahrer erwartet ein Verwarngeld.

