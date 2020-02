Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfälle im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag gegen 11.00 Uhr ist ein Suzuki bei Hummelshain nach einem Reifenplatzer ins Schleudern geraten und in den Straßengraben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss abgeschleppt werden.

In Milda kam heute Morgen gegen 06.30 Uhr ein BMW auf Grund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Blumenkasten, der dabei zerstört wurde. Am Fahrzeug entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

