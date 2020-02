Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Beim Rangieren eines Tanklastzuges MAN in Oberroßla in der Ernst-Thälmann-Straße, stieß dieser mit seinem Heck am Dienstagmorgen gegen eine Straßenlaterne, welche dadurch schräg über dem Gehweg hing. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden.

Am 25.02.2020 kam es im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 07:45 Uhr in der Niederroßlaer Straße vor dem Hausgrundstück Nr. 58 zu einer Unfallflucht. Die Nutzerin eines blauen BMW wollte nur kurz ihre Schwiegermutter besuchen und parkte ihr Fahrzeug am Straßenrand ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Im Kurpark Bad Sulza kam es im Tatzeitraum vom 22.02.2020 bis 23.02.2020 zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter traten erst gegen das Brückengeländer am Kunstgraben. Weiterhin wurden zwei Steinkräuterschnecken zertreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 550 EUR.

Im Zeitraum vom 21.02.20 bis 23.02.20 mietete eine Person ein Doppelzimmer für zwei Personen in einem Hotel in der Erfurter Straße. In der ersten Nacht wurde von dieser Person im Hotel eine Sachbeschädigung begangen, welche durch die Mitarbeiter des Hotels auch zur Anzeige gebracht wurde. Am 22.02. stellte das Hotelpersonal fest, dass der Mann und dessen Begleitung ohne zu bezahlen Hals über Kopf abgereist sind. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Einmietbetrug erstattet.

Zu einer Fundunterschlagung kam es am 25.02.2020 in den frühen Nachmittagsstunden in einer Praxis am Paulinenpark. Unbemerkt fiel einem 79-jährigen Patienten sein Portmonee aus der Gesäßtasche. Als er später den Verlust feststellte und in der Praxis danach suchte, fand er es nicht mehr. Durch eine Videoaufzeichnung im Wartebereich konnte im Nachgang festgestellt werden, dass eine 41-jährige Patientin das Portmonee aufhob und unbemerkt einsteckte. Die Beamten suchten die Patientin zu Hause auf, welche die Tat einräumte und das Portmonee wieder übergab.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am 25.02.2020 gegen 23:00 Uhr in einer im Gewerbegebiet Oberroßla. Ein rumänischer Zeitarbeiter lief mit zwei leeren Lebensmittelboxen in seinen Händen den Treppenabstieg einer Maschine herunter. Dadurch konnte er sich nicht an den Handläufen festhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mitarbeiter zu Fall und rutschte mit dem Steiß die Stufen hinunter. Hierbei verletzte sich der Mitarbeiter so sehr, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste um den Mitarbeiter ins Universitätsklinikum Jena zu verbringen.

Mehrere Fensterscheiben von insgesamt fünf Gartenlauben einer KGA in der Weststraße wurden durch unbekannte Täter in den Tatzeiträumen 30.12.19 bis 10.01.20 sowie vom 19.02.20 bis 25.02.20 durch unbekannte Täter vermutlich mit einer Luftdruckwaffe beschädigt. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell