Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kaum gerast auf der B 88

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf der B 88 in Großeutersdorf gab es am Montag zwischen 13.00 und 21.00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle. 742 Fahrzeuge durchliefen die Messstelle auf der 50er-Strecke. Lediglich 16 fuhren zu schnell. Gegen zwei Fahrer, so auch den schnellsten mit 77 km/h, mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden, die anderen 14 Fahrer lagen noch im Bereich von Verwarngeldern.

