Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 25.02.2020

Weimar (ots)

Kleinunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 18:05 Uhr in der Leonard-Frank-Straße in Höhe des Nahkauf-Marktes. Der Fahrer eines PKW VW Golf fuhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße und kollidierte dabei mit einem am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Ungewöhnlicher Fund

Am Montag, gegen 14:55 Uhr meldete ein anonymer Bürger einen kleinen Koffer am Goetheplatz. Dieser wurde durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes geöffnet und zum Vorschein kam ein Musikinstrument. Die Flöte und ein Musikbuch wurden später durch die Polizei an eine Schülerin übergeben, die die Tasche schlicht und einfach vergessen hatte.

Anhängerdiebstahl

Gegen 19:16 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter des ARAL Autohofes in Mellingen der Diebstahl eines Autoanhängers bekannt. Hierbei handelte es sich um einen Autotransportanhänger, der von einem Transporter gestohlen wurde. Der nicht gesicherte Anhänger ohne Kennzeichen hatte einen Wert von ca. 1500,- Euro. Spuren und Videomaterial konnten am Tatort durch die Polizei gesichert werden.

Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es gegen 20:25 Uhr in der Marcel- Paul-Straße. Hier kam es zu einem Streit zwischen einem Paar, das in häuslicher Gemeinschaft lebt. Im Verlauf dieses Streites wurde die 54 jährige Frau mehrfach durch ihren Partner geschlagen und beleidigt. Der Mann wurde im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes der Wohnung verwiesen und angezeigt.

Verkehrserziehung

Am Montagmorgen wurde im Rahmen der Verkehrserziehung durch Polizeibeamte der PI Weimar eine Ausbildungsmaßnahme durchgeführt. Ziel war es hier, den beteiligten Kindern am Zebrastreifen des Rathenauplatzes, das Passieren der Straße sachgerecht und altersgemäß zu erklären. Alle Fahrzeugführer verhielten sich verkehrskonform. Mit zwei Radfahrern wurde ein Gespräch geführt, weil sie sich dem Fußgängerüberweg zu schnell näherten. Es kam zu keinerlei Verkehrsverstößen.

