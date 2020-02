Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert auf Fahrradtour

Stadtroda (ots)

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer fiel einer Streife der Polizeiinspektion Saale- Holzland am späten Samstagabend auf der Landstraße zwischen Gernewitz und Stadtroda auf, da dieser die Beleuchtung seines Fahrrades nicht eingeschaltet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Radfahrer ein Alkoholwert von 1,68 Promille in der Atemluft festgestellt. Mit dem Radler wurde fortfolgend eine Blutentnahme in einem Klinikum durchgeführt. Dem 36-jährigen wurde der weitere Verfahrensweg mit der Fertigung einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erklärt. Der Radfahrer gab noch an, bereits seit knapp zwei Stunden von Eckolstädt kommend unterwegs zu sein.

