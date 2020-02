Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlimmeres verhindert

Stadtroda (ots)

Am Freitag den 21.02.2020 gegen 16:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saale- Holzland darüber informiert, dass ein Lkw mit Anhänger die Landstraße von Jena nach Stadtroda befuhr. Dieser soll immer wieder Schlangenlinien gefahren sein, in den Gegenverkehr geraten sein und eine variierende Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 km/h genutzt haben. Durch die Polizei wurde der Lkw im Stadtgebiet Stadtroda festgestellt und der Fahrer kontrolliert. Hierbei konnte bei dem Fahrer ein medizinisches Problem festgestellt werden. Der hinzugezogene Rettungsdienst wies den 56-jährigen polnischen Fahrer dann zur Behandlung und weiteren Untersuchung in ein Klinikum ein. Die Polizeiinspektion Saale- Holzland sucht nun Zeugen, welche durch die Fahrweise des Lkw gefährdet wurden bzw. ausweichen oder abbremsen mussten. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell