Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 21.02.2020

Weimar (ots)

Auf Markt bestohlen

Während eine Frau (53) ihren Verkaufsstand vor einem Supermarkt in Buttelstedt aufbaute, nutze ein oder mehrere unbekannte Diebe die Gunst der Stunde. Die Unachtsamkeit der Frau ausnutzend, stahlen sie vom Beifahrersitz ihres Transporters deren Tasche. Darin befanden sich außer diversen Schlüsseln zwei Mobiltelefone. Bisher gibt es keine Erkenntnisse zu dem oder den Tätern. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Dummer Kinderstreich

Von der Terrasse eines Einkaufscentrums in der Innenstadt warfen mehrere Kinder Steine in die darunter liegende Tiefgarage. Drei Fahrzeuge wurden dabei teils erheblich beschädigt. Der Schaden konnte derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, wird sich aber aufgrund der verursachten Steinschläge und zersprungenen Scheiben auf mehrere tausend Euro belaufen. Von einem Zeugen konnte einer der Jungen (13) im Aufzug angetroffen werden. Er weigerte sich, zur Security verbracht zu werden, übergab ihm aber seinen Ausweis und entfernte sich im Anschluss noch vor Eintreffen der Polizei.

Zu leichtsinnig

Gegen 20:15 Uhr parkte eine junge Frau (24) ihren VW in der Schützengasse ab. Als sie um 23:15 Uhr wieder zurück war, musste sie feststellen, dass an dem Wagen die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Dessen nicht genug, entwendeten der oder die Täter eine Sporttasche aus dem Auto. Hierin befanden sich neben den Sportsachen auch das Handy der Frau sowie ihre Geldbörse.

Verkehrsgeschehen

Ein 37-jähriger Weimarer verlor gestern Nachmittag in der Paul-Schneider-Straße die Kontrolle über seinen VW. In der Folge stieß er gegen einen am Straßenrand geparkten anderen VW. Da ein gesundheitliches Defizit als unfallursächlich nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Gestern Morgen wurde die 33-jährige Fahrerin eines VWs in der Hummelstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihr Verhalten vor Ort ließ darauf schließen, dass sie in jüngster Vergangenheit Drogen konsumiert hat. Da sie die Durchführung eines Drogenvortestes verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis wird zeitnah Klarheit geben. Am späten Abend kontrollierten Polizeibeamte in der Martersteigstraße einen Ford Focus und dessen Fahrer. Die Beamten konnten Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen feststellen und führten mit ihm ein Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 0,6 Promille.

