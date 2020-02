Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Polizei warnt vor Lotteriebetrügern

Jena (ots)

Schon wieder sind zwei Fälle dieser Betrugsmasche bekannt geworden. Sowohl in Apolda, als auch in Jena fielen Personen dieser Masche zum Opfer.Hierbei erlitt eine 50-Jährige einen finanziellen Schaden in Höhe von 1000 Euro, ein Mann aus Jena machte 4000 Euro Verlust.Die Täter gehen hierbei immer ähnlich vor. Telefonisch kontaktieren sie die vermeintlichen Lotteriegewinner und beglückwünschen diese zu einem stattlichen Gewinn, gleichzeitig geht damit aber die Forderung einher, dass die Auszahlung erst erfolgen kann, wenn der Gewinner Gutscheine (z.B. Steamkarten, o.ä.) eines bestimmten Wertes erwirbt. Auch wenn die Freude über den langersehnten Gewinn groß ist, appelliert die Polizei an die Vernunft und den gesunden Menschenverstand, denn ein Gewinn sollte niemals mit einer Forderung einhergehen.

