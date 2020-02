Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizist nicht gleich Polizist

Jena (ots)

Abfragen zu Kontonummern, vorhandenen Geldwerten oder Schmuck stellenmeist den Einstieg der Betrüger dar, um an die Habseligkeiten ihrer potentiellen Opfer zu gelangen. Durch die Aussage, ein Staatsbediensteter sei am Telefon (sei es Polizist, Notar oder Staatsanwalt) erschleichen sich solche Betrüger das Vertrauen der meist etwas betagteren Opfer. Häufig erscheint auf dem Display eine Rufnummer, die auf 110 endet und dadurch zusätzlich den Anschein erweckt, dass auch die "richtige Polizei" am anderen Ende des Apparates ist. Mit den kuriosesten Geschichten versucht der Anrufer dabei, sein Gegenüber davon zu überzeugen, persönliche Datenherauszugeben. Oftmals folgen Ausführungen über eine aufgeklärte Einbruchsserie oder eine festgenommene Bande, bei der man im Rahmen der Ermittlungen Notizen mit den Namen der Angerufenen gefunden habe und nun die Zusammenhänge klären will.Aber Vorsicht, auch hier warnt die Polizei! Angehörige deutscher Strafverfolgungsbehörden würden Sie niemals zu einer Geldüberweisung oder Herausgabe vertraulicher Daten nötigen, schon gar nicht am Telefon!

