Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Zeit von Dienstag 16:00 Uhr bis Mittwoch 10:20 Uhr kam es in Lehesten bei Jena zum Diebstahl von Diesel. Aus einem Bagger, welcher auf einer Baustelle zwischen Lehesten und Rödigen abgestellt war, zapften Unbekannte circa 350 Liter Diesel ab.

Vom Ladendiebstahl, über Fahren ohne Fahrerlaubnis bis hin zu entwendeten Kennzeichen: Die Geschichte begann am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr in Kahla. In einem Supermarkt packte ein 29-Jähriger mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack. Als er den Markt, ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen, der einen Blick in den Rucksack werfen wollte. Der Täter verneinte dies, schob den Mitarbeiter zur Seite und verließ den Markt. Zeugen beobachteten, wie der Mann sich in einen Audi setzte und davon fuhr. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Beteiligung benachbarter Dienststellen, führten schließlich zum Erfolg. Beamte konnten den Täter in einer Spielothek ausfindig machen. Hier stellte sich heraus, dass der 29-Jährige leicht alkoholisiert war und unter Einfluss von Drogen stand. Desweitern konnte er keinen Führerschein vorweisen. Im Fahrzeug fanden die Täter den Rucksack mit dem Beutegut und weil das noch nicht ausreichte, stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen wurden sichergestellt, mit dem Täter wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.

