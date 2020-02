Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am 19.02.2020 gegen 11:00 Uhr wurde durch Bürgerhinweise bekannt, dass der am 18.02.2020 in Apolda, Buttstädter Straße, entwendete PKW Mercedes WE-PS13, in Eckartsberga gesehen wurde. Ein sofortiger Einsatz seitens der Beamten aus Sachsen-Anhalt und der Beamten aus Apolda war erfolgreich. Das gesuchte Fahrzeug konnte auf einem Hinterhof festgestellt werden. Ein versuchter Betrug konnte am 19.02.2020 durch aufmerksame Nachbarn verhindert werden. Ein 80-jähriger wurde telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Gewinner von 38000 EUR wäre. Um dieses Geld zu bekommen, sollte der Mann Gutscheinkarten von Amazon und ähnlichen Unternehmen erwerben. Da sich der Mann mit dem Kauf dieser Karten nicht auskannte, fragte er die Nachbarin, die wiederum die Polizei verständigte. Zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am 19.02.2020 gegen 07:01 Uhr kurz vor der Ortslage Niederroßla aus Richtung Wersdorf kommen in einer steilen Kurve. Ein PKW wollte nach links in eine Fahrzeugbucht einbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende PKW reagierte ebenfalls und hielt an. Dies übersah jedoch der dritte PKW-Fahrer, welcher fortfolgend auf den vor ihm stehenden PKW auffuhr und diesen auf den ursprünglich Einbiegenden schob. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein VW Golf, welcher aus einem Grundstück der Utenbacher Straße am 19.02.2020 gegen 09:05 Uhr in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah den auf der Vorfahrtsstraße kommenden BMW, sodass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrerin eines PKW Nissan hielt am Mittwoch gegen 12:10 Uhr verkehrsbedingt in der Robert-Koch-Straße Ecke Dammstraße aufgrund einer Lichtzeichenanlage an. Der dahinter fahrende LKW war in der Annahme, dass der Nissan die Haltelinie überfährt und fuhr in der weiteren Folge auf den Nissan auf. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde der Nissan in den Kreuzungsbereich geschoben. Die 33-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der PKW Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am gestrigen Nachmittag wurde in der August-Bebel-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 250 Fahrzeuge gemessen. Bei 34 Fahrzeugen wurden Verkehrsverstöße festgestellt. Der Tagesschnellste war bei erlaubten 30 km/h mit 77 km/h unterwegs.

