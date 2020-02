Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Seifartsdorf entwendeten Unbekannte einen Kompressor, dies wurde der Polizei gestern Vormittag mitgeteilt. Der oder die Täter betraten das Grundstück, schnitten die Ketten durch, mit denen das Beutegut an einem Carport gesichert war und verließen im Anschluss mit dem schweren Kompressor das Grundstück in unbekannte Richtung. Der Beutewert wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Erst Unfallursache setzen und dann abhauen. So geschehen am frühen Dienstag in Bad Klosterlausnitz. Ein Opelfahrer war in Bad Klosterlausnitz unterwegs, als plötzlich und unerwartet ein Dachs die Fahrbahn querte. Eine Kollision war nicht mehr vermeidbar. Doch anstatt sich der Verantwortung zustellen, verschwand der Dachs im Wald. An dem Opel entstand Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

