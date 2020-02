Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte in ein Sportgeschäft in Jena-Burgau eingebrochen sind. Die Täter verschafften sichauf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Lager des Geschäftes und entwendeten vier Außenbordmotoren im Wert von circa 13.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Absuche konnte das Beutegut aber unter einer Straßenbahnbrücke aufgefunden und an den Eigentümer übergeben werden.

Unbekannte versuchten von Montag auf Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in der Mühlenstraße in Jena zu gelangen. Durch die Beamten konnten Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Da die Tür aber standhielt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

