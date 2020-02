Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 19.02.2020

Weimar (ots)

In Garten eingebrochen

In mindestens zwei Gärten einer Kleingartenanlage in der Buttelstedter Straße wurde von Montag zu Dienstag eingebrochen. In beiden Fällen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zur Laube und durchwühlten diese. Während in einem Fall nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde, stahlen die Diebe aus der zweiten Laube mehrere Kisten mit Leergut. In Summe entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

Fassade beschmiert

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschmierten Unbekannte in der Meyerstraße die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit einem Graffito. Etwa in einer Größe von 60 x 60 cm brachten die Täter einen Schriftzug mit schwarzer Sprühfarbe auf. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Schwarz gefahren

Erbost über eine Kontrolle der Fahrscheine, geriet eine 29-jährige Weimarerin so außer sich, dass sie den Kontrolleur verbal attackierte. Der Grund stellte sich auch schnell heraus; die Frau und ihre zwei männlichen Begleiter (37, 48) waren nicht im Besitz von Fahrscheinen.

Verkehrskontrolle

In der Nacht zu heute kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Weimar in der Fuldaer Straße den Fahrer eines Skodas. Ein hierbei durchgeführter Drogenvortest mit dem 36-jährigen Weimarer reagierte positiv. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und verbrachten ihn zur Blutentnahme. Aufgrund von massiven Beschwerden kontrollierten Polizisten zum wiederholten Male die Parksituation in der Robert-Koch-Allee in Bad Berka. Es wurden 19 Verstöße gegen die vor Ort geltende Parkordnung festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell