Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 15.02.2020 bis 18.02.2020 kam es in Apolda, Buttstädter Straße 32, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten zunächst einen Flachbildfernseher. Danach öffneten sie die Garage hinter dem Haus, fanden hier den Fahrzeugschlüssel des PKW Mercedes mit den amtlichen Kennzeichen WE-PS13, mit welchem sie in unbekannte Richtung den Tatort verließen. Am 18.02.2019 gegen 14:05 Uhr wollte ein PKW auf der Verbindungsstrecke Isserstedt und Kleinromstedt, kurz vor einem Anstieg einen vorausfahrenden LKW sowie einen dahinter fahrenden PKW überholen. Da plötzlich Gegenverkehr kam scherte der PKW wieder rechts ein, wobei es zum Zusammenprall mit dem PKW kam welcher hinter dem LKW herfuhr. Es entstand Sachschaden. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallfallstelle, konnte jedoch auf Grund des hinterherfahrenden Geschädigten in der Robert-Koch-Straße in Apolda durch die Polizei angehalten werden. Ein Zeuge beobachtete, wie am 19.02.2019 um 01:04 Uhr ein Mann einer Frau in der Glockengießereistraße Ecke Heidenberg ins Gesicht schlug und in den Rücken trat. Danach begaben sich beide Personen in das dort gelegene Eckhaus. Beide Personen sind bisher noch unbekannt. Am 19.02.2020 wurde der PI Apolda ein Betrug gemeldet. Einer 50-jährigen Frau wurde telefonisch mitgeteilt, einen Lottogewinn erhalten zu können. Dazu wurde sie aufgefordert, Gutscheine im Wert von 1000 EUR zu erwerben. Weiterhin sollte sie ein Bild ihres Ausweises zuschicken, um ihre Identität zu bestätigen. Nachdem die Polizei mit der Geschädigten Kontakt aufnahm, bestätigte sich der Sachverhalt. Die Frau hatte bereits die 1000 EUR überwiesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

