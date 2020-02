Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 18.02.2020

Weimar (ots)

Auf Baustellen eingebrochen

Mehrere Baucontainer wurden im Weimarer Baumschulenweg über das vergangene Wochenende aufgehebelt. Objekt der Begierde waren unter anderem Kettengehänge für Baukräne im Wert von etwa 800,- Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit nicht. Ebenfalls im Zeitraum über das vergangene Wochenende drückten unbekannte Diebe ein Kellerfenster einer Baustelle in der Jakobstraße auf. Hierdurch gelangten sie in einen Aufenthaltsraum von Handwerkern. Aus diesem fehlten neben Kleingeld und einem Ladegerät auch diverse Schlüssel der Schließanlage. In der Prager Straße gelangten mehrere unbekannte Männer in das Innere eines Hauses. Im Keller brachen sie zwei Verschläge auf, um hier die Stromkabel aus den Schächten zu ziehen. Die Kabel schnitten sie in transportgerechte Größen und legten die Stücke für den Abtransport bereit. Da die Kabel noch vor Ort aufgefunden werden konnten, wird davon ausgegangen, dass die Täter bei dem Diebstahl gestört worden sind. Verwenden kann man die zerschnittenen Kabel aber nicht mehr.

KiTa stand offen

In der Nacht zu heute stellte ein Wachschutzunternehmen eine offen stehende Tür an einer KiTa in der Lyonel-Feininger-Straße fest. Hinzugerufene Polizeibeamte umstellten das Gelände und begannen mit einer systematischen Durchsuchung nach einem möglichen Einbrecher. Wie sich aber herausstellte, vergaßen vermutlich die Mitarbeiter die Terrassentür ordnungsgemäß zu verschließen, so dass diese durch den Wind wieder aufgedrückt wurde. Hinweise auf einen Einbruch gab es keine.

Räder geklaut

Am Montagmorgen musste ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Erfurter Straße feststellen, dass die Seitenscheibe eins Ausstellungswagens zerstört war. Hinzu kam, dass aus dem Kofferraum des Pkw ein kompletter Satz Winterreifen im Wert von 600 Euro gestohlen wurde. Am Nachmittag dann meldete sich ein Mitarbeiter der GWG bei der Polizei und teilte mit, dass er in der Jean-Sibelius-Straße vier nagelneue Winterreifen gefunden hat. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei tatsächlich um die zuvor entwendeten Reifen handelte. Sie wurden folglich wieder an das Autohaus übergeben.

Verkehrskontrolle

In der Marcel-Paul-Straße führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar gestern eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle durch. Während der einstündigen Messung wurden elf Temposünder festgestellt. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h betrug 51 km/h.

Zaun umgefahren

Kurz vor Neumark kam gestern Abend der Fahrer eines Skodas von der Fahrbahn ab. Wie er angab, wich der 22-Jährige einem auf die Straße gelaufenen Reh aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Gartenzaun. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug und Gartenzaun entstand Sachschaden.

