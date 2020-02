Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Apolda, Am Sportpark, als der Fahrer eines Fords und die Fahrerin eines PKW VW gleichzeitig vorwärts bzw. rückwärts aus ihren Parklücken ausparken wollten.

Zwischen dem 13. und 16.02.2020 versuchten unbekannte Täter in eine Garage in Apolda, Nordstraße einzubrechen. Es gelang ihnen nicht, das Vorhängeschloss aufzubrechen. In der Nacht vom 16. zum 17.02.2020 wurde ein weiteres Garagentor in diesem Bereich aufgebrochen. Der darin befindliche PKW aber nicht angegriffen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 08. und 16.02.2020 Zutritt in einen Keller in Apolda, Straußstraße und entwendeten ein hellblau-oranges Fahrrad Cube ACID im Wert von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagvormittag in Reisdorf wurden 14 Überschreitungen gemessen. Der Schnellste war bei erlaubten 50 km/h mit 82 km/h unterwegs.

Am Freitag ab Mitternacht bis zum Nachmittag wählte ein 34-jähriger aus Apolda über 20-mal den Notruf 110 ohne die Polizei wirklich zu benötigen. Daraufhin wurden seine zwei Mobiltelefone durch die Polizei sichergestellt und eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch aufgenommen.

