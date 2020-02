Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung Landespolizeiinspektion Jena - Inspektionsdienst vom 14.02.20 - 16.02.20

Jena (ots)

Nach Körperverletzung Streifenwagen beschädigt

Am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, rief ein 32 Jähriger Mann bei der Polizei Jena an und meldete, dass er eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter eines Lokals in der Wagnergasse hatte. Hierbei soll er ins Gesicht geschlagen worden sein. Zur Sachverhaltsaufnahme kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Als die Beamten nach Beendigung der Maßnahmen im Lokal zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, wurde festgestellt, dass bei einem Streifenwagen der rechte Außenspiegel abgetreten wurde. Der Sachverhalt ereignete sich am Ende der Wagnergasse, kurz vor der August-Bebel-Straße in der Zeit zwischen 06:10 Uhr und 06:30 Uhr. Das Polizeifahrzeug war nach dem Vorfall nicht mehr einsatzbereit. Die Polizei Jena nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung am Polizeifahrzeug unter 03641-811123 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Bei einem Polizeieinsatz am Samstagmorgen in der Johannisstraße, wurden kurz nach 2 Uhr in der Johannisstraße drei männliche Personen festgestellt, welche lautstark herumschrien und äußerst aggressiv waren. Die stark alkoholisierten Männer wurden durch die Beamten kontrolliert und über ihre Verhaltensweise belehrt. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, blieben die Beamten noch eine Weile im Bereich des Eichplatzes. Dies stellte sich kurze Zeit später als hilfreich heraus, da die Männer plötzlich in einen Audi stiegen und in Richtung Apolda davon fuhren. Die Beamten konnten den Audi schnell einholen und in der Erfurter Straße kontrollieren. Der 36jährige Fahrzeugführer absolvierte den Atemalkoholtest mit 2,62 Promille und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Neben der Trunkenheitsfahrt war der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bei Kontrolle Drogen festgestellt

Am Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Jena einen jungen Mann mit seiner Begleiterin im Spitzweidenweg in Jena. Bei der Personenkontrolle wurde bei dem 34jährigen Mann eine geringe Menge der Droge Crystal Meth aufgefunden. Seine 18jährige Freundin hatte ebenfalls Drogen bei sich. Bei ihr wurde eine Konsumeinheit Cannabis sichergestellt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsschild entwendet

Durch einen Taxifahrer wurde die Polizei Jena am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr informiert, dass zwei junge Männer in der Schillerstraße ein Verkehrsschild bei sich tragen und damit in Richtung Engelplatz laufen. Bei dem Verkehrsschild handelte es sich um ein Sackgassenschild. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass das Schild im Bereich Schillerstraße entwendet wurde. Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung jedoch nicht festgestellt werden. Es soll sich um zwei junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren handeln. Auffällig war, dass einer der beiden eine Wollmütze trug. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell