Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar

Weimar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kranichfeld wurde am Freitagnachmittag eine 78-jährige Frau leicht verletzt. Gegen 10:25 Uhr parkte ein 61-jähriger PKW-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke auf dem Gelände eines Supermarktes in der Erfurter Straße aus. Dabei übersah er die hinter dem Fahrzeug befindliche Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht, sie zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Freitagnacht in München bei Bad Berka wurde um 23:00 Uhr eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin festgestellt. Der Atemalkohol-Test bei der 24-jährigen Frau ergab einen Wert von 0,59 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei zwei in der Jenaer Straße in Weimar parkenden Pkw die hinteren Fahrzeugscheiben eingeschlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Beim Beutegut handelt es sich unter anderem um mehrere Sixpacks Cola und Bekleidungsgegenstände. Der Sachschaden an den Pkw wird auf jeweils ca. 1000 Euro geschätzt.

In einem Lokal in der Weimarer Innenstadt wurde in der Samstagnacht ein 32-jähriger Mann durch Schläge und Tritte verletzt. Gegen 00:20 Uhr wurde der Geschädigte aus bisher nicht bekannten Gründen von einem 20-jährigen Mann angegriffen. Der Geschädigte ging bei der Auseinandersetzung zu Boden und trug Verletzungen im Gesicht davon. Ein Atemalkohol-Test beim Angegriffenen ergab einen Wert von 3,28 Promille. Der Täter flüchtete zwar, konnte aber von Zeugen namentlich benannt werden.

In einem anderen Lokal in der Weimarer Innenstadt kam es in der Samstagnacht ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 3 Uhr gerieten zwei alkoholisierte Männer (beide 20 Jahre alt) aneinander. Im Anschluss an einen verbalen Streit soll einer der beiden dem anderen ein Bier über den Kopf geschüttet haben. Als Reaktion schlug der andere mit seinem Bierglas zu. Im folgenden Handgemenge trugen beide leichte Verletzungen davon. Beide wurden medizinisch versorgt und wegen Körperverletzung angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell