LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 14.02.2020 bis 16.02.2020

Kriminalitätslage

In der Nacht vom Freitag, den 14.02.2020 zum Samstag wurden nun schon zum wiederholten Male Textilien aus einem Kleidercontainer der Firma Resales in Apolda, Beim Weidige entwendet. Hier begaben sich der oder die bislang noch unbekannten Täter zwischen 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr auf das nicht umfriedete Gelände der Firma und entwendeten Textilien in unbekannter Menge. Hinweise auf Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Im Zeitraum vom 13.02.2020, gegen 20:00 Uhr bis zum 14.02.2020 hebelten der oder die bislang unbekannten Täter die Eingangstür zur Gaststätte "Schlachthof" in der Buttstädter Straße in Apolda auf. Anschließend wurden sämtliche Schubladen durchwühlt und ein Kaffeevollautomat im Wert von etwa 350 Euro entwendet. Der Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf etwa 100 Euro. Auch hier Hinweis bitte an die Polizei Apolda.

Am 16.02.2020 kam es in der Nacht gegen etwa 04:27 Uhr zu einem erneuten Einbruch in die Gaststätte " Schlachthof" in der Buttstädter Straße in Apolda. Dieses Mal wurde hier durch den oder die unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt und aus der Gaststätte unter anderem ein Laptop, ein Mülleimer sowie mehrere Schnaps- und Brauseflaschen im Gesamtwert von etwa 700 Euro entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Verkehrslage

Am 14.02.2020 ereignete sich gegen etwa 18:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Escherode und Schmiedehausen. Hier befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford die Verbindungsstraße zwischen Escherode und Schmiedehausen in Fahrtrichtung Schmiedehausen. Während der Fahrt stellte die Fahrerin einen Fehler an den eigenen lichttechnischen Einrichtungen ihres Pkw fest und versuchte diesen während der Fahrt zu korrigieren. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt der entgegenkommende Fahrer eines Pkw Hyundai. Die Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrer wurden verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Am 15.02.2020 kam es gegen etwa 18:00 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Niedertrebra und Escherode. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw VW Golf die Escheroder Straße aus Richtung Niedertrebra kommend in Richtung Escherode. In einer Rechtskurve / Höhe An den Weingärten fährt der Fahrer zu weit links und kommt nachfolgend aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, in dessen Folge er mit einer Baumgruppe kollidiert und letztlich zum Stillstand kommt. Personen werden hierbei nicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

