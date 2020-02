Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Kahla (ots)

Einer immer wiederkehrenden Betrugsmasche fielen heute zwei Personen in Kahla zum Opfer.Gegen 08:50 Uhr befand sich eine 61-jährige Frau auf dem Markt und wurde hier von einem Mann angesprochen. Der Unbekannte äußerte, dass er Geld wechseln möchte, woraufhin die Geschädigte ihre Geldbörse aus der Tasche nahm und diese öffnete. Unvermittelt griff der Mann in das Portemonnaie. Erst als die Geschädigte ungehalten wurde, ließ der Mann ab, rannte zu einem dunklen Pkw und fuhr in Richtung August-Bebel-Straße davon. Im Nachgang musste die 61-Jährige feststellen, dass der Mann 50,00 Euro aus der Geldbörse entnommen hatte. Ein nahezu identischer Sachverhalt, mit gleicher Vorgehensweise, ereignete sich etwa 40 Minuten später in der Christian-Eckardt-Straße bei einem Discounter. Auch hier wurde eine ältere Damen gebeten Geld zu wechseln. Als der Mann in die Geldbörse griff und 100,00 Euro herausnehmen wollte, drohte die Frau mit der Polizei. Daraufhin hat der Unbekannte die Filiale fluchtartig verlassen.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

1.Person (Markt): 50 bis 55 Jahre, ca. 1,70m bis 1,80 groß, kräftige Gestalt, Brille mit dunklem Gestell, bekleidet mit schwarzer Mütze und schwarzer Jacke

2. Person (Discounter): 46 bis 48 Jahre, klein, dick, Glatze, vermutl. osteurop. Abstammung

Die Polizei sucht Zeugen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

