LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

In Lindau haben Unbekannte einen Pkw der Marke Skoda entwendet. Das teilte der Eigentümer gestern Früh der Polizei mit. Das Fahrzeug wurde am Dienstagnachmittag auf dem Privatgrundstück abgestellt. Das Tor zum Grundstück blieb aufgrund des Sturmes offen, sodass die Täter ungehindert das Grundstück betreten und es auch mit dem Pkw verlassen konnten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnte das Fahrzeug im Bereich Gera aufgefunden und an den Eigentümer unbeschadet übergeben werden.

Eine Unfallflucht wurde der Polizei am gestrigen Mittwoch gegen 08:45 Uhr gemeldet. Ein Mitarbeiter, einer in Hermsdorf ansässigen Firma, stellte eine Beschädigung am Zaun des Firmengeländes fest. Die Polizei geht davon aus, dass ein Lkwbeim Rückwärtsrangieren gegen den Zaun stieß und ihn dadurch beschädigte. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle.

Ein VW-Fahrer wurde in der Nacht zu Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, in Kahla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann. Zudem fiel ein durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamin aus. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

