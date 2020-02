LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte versuchten in den Nettomarkt in der Marktstraße in Jena einzudringen. Eine Mitarbeiterin stellte gestern Früh Hebelspuren an der Zugangstür fest. Vermutlich haben die Täter versucht, mittels einer Eisenstange, die Tür zu öffnen, um so Zugang zum Gebäude zu erlangen. Dabei blockierte die Tür allerdings und die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Eine Spur der Verwüstung hinterließen in der vergangenen Nacht zwei unbekannte Täter. Ein Bewohner der Lutherstraße meldete gegen 03:45 Uhr,dass vermutlich zwei Frauen durch die Straßen ziehen und gegen Verkehrszeichen und abgeparkte Autos treten. Bei der Prüfung stellten die eingesetzten Kräfte vor Ort fest, dass etwa 30 bis 35 Mülltonnen im Bereich Lutherstraße umgeworfen wurden. Bei vier Pkw wurde die Mülltonne sogar aufs Dach gelegt. Die Täter konnten, trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen, nicht gestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

