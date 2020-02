Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Weimar

Weimar (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Radfahrer rollt über Motorhaube eines PKW

Am 11.02.2020 gegen 16:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Ettersburger Straße / Rießnerstraße ein Unfall zwischen einem 32-jährigen Fahrradfahrer und einem 56-jährigen Fordfahrer. Der Fordfahrer kam aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße und wollte nach links in die Rießnerstraße abbiegen. Der Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig auf dem Fußweg der linken Fahrbahnseite stadteinwärts und übersah den bereits stehenden Fordfahrer. Der Fahrradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht mehr vermeiden. In der Folge stieß der Fahrradfahrer gegen den Ford, rollte sich über die Motorhaube ab und blieb unverletzt. Am Ford entstand ein Sachschaden, am Fahrrad entstand kein Schaden.

Gegen Laterne gefahren

Am 13.02.2020 gegen 04:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Opelfahrer in Blankenhain beim Rückwärtsfahren gegen eine Laterne. Durch den Aufprall knickte diese um und es waren offene Stromkabel zu erkennen. Die Feuerwehr in Blankenhain wurde über die Rettungsleitstelle zum Sachverhalt informiert, diese kümmerte sich um die Absicherung und Abschaltung der Stromzufuhr.

Trunkenheitsfahrt

Am 12.02.2020 gegen 23:45 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in Kranichfeld ein 34-jähriger Renaultfahrer kontrolliert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 0,55 Promille. Eine Weiterfahrt wurde für die nächsten 3 Stunden untersagt.

Am 13.02.2020 gegen 00:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrollein der Industriestraße ein VW-Transporter angehalten und kontrolliert. Der 23-jährige Fahrzeugführer hatte einen freiwilligen Alkoholtest durchführen lassen. Der Wert lag bei 1,34 Promille. Beide Fahrzeugführer erhielten eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Brandmelder ausgelöst

Am 13.02.2020 gegen 03:00 Uhr wurde in einer Wohnung eines 32-Jährigen in der Bonhoefferstraße der Rauchmelder durch Qualmentwicklung ausgelöst. Durch eine aufmerksame Nachbarin wurde daraufhin die Polizei informiert. Die eintreffenden Polizeibeamten öffneten die unverschlossene Wohnungstür und mussten feststellen, dass auf dem Herd das Mittagessen angebrannt war. Die Beamten haben die Wohnung gelüftet und den schlafenden Wohnungsinhaber, welcher sich ins Bett gelegt hat, aufgeweckt. Ein größerer Sachschaden wurde durch die aufmerksame Nachbarin verhindert.

Parkscheinautomat entwendet

In der Nacht vom 11. zum 12.02.2020 wurde der Parkscheinautomat am Parkplatz von "Hans am See", am Stausee Hohenfelden entwendet. Die Täter hatten zuvor ein Geländer entfernt und waren danach mit ihrem PKW auf das Gelände gefahren. Danach wurde gewaltsam der Parkscheinautomat abgerissen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro.

