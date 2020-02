Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Die Fahrerin eines PKW Renault beachtet beim rückwärts Ausparken auf einem Einkaufsparkplatz in Apolda, R.-Koch-Straße eine hinter ihrem Fahrzeug befindliche Fahrerin eines PKW VW nicht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Zu wenig Seitenabstand hielt der Fahrer eines VW beim Einparken in eine Parklücke auf einem Einkaufsparkplatz in Apolda, B.-Prager-Gasse und beschädigte einen PKW Citroen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Apolda am Hotel am Schloss und an einem Haus am Brauhof Fenster und Wände mit schwarzen Graffiti, welche nicht identifizierbar sind. Wohl die gleichen Täter beschmierten die hintere Seitentür eines am Heidenberg geparkten Opel Vivaro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

