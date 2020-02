Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle und Treffer

Bucha (ots)

Ein 29-Jähriger wurde gestern in Bucha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der polizeilichen Maßnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem stand er noch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Renault Clio, welcher durch den Täter geführt wurde, war seit Anfang Februar stillgelegt. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stammten aus einer Diebstahlshandlung und waren daher zur Fahndung ausgeschrieben. Der 29-jährige Mann muss nun mit einer Vielzahl an Anzeigen rechnen. Der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen wurden vor Ort durch die Beamten sichergestellt.

