Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räder entwendet

Eisenberg (ots)

Kompletträder im Wert von 3000 Euro entwendeten Unbekannte aus einer Garage in Eisenberg. Dies teilte gestern Früh, gegen 06:15 Uhr, der Eigentümer mit. Die Täter zerschnitten zwei Vorhängeschlösser am Garagentor und hebelten dieses anschließend auf, so gelangten die Täter anihre Beute. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert.Auch in Bucha wurden drei Garagen angegriffen. Unbekannte versuchten durch Aufhebeln und Aufdrücken die Tore zu öffnen. Bei einer Garage warensie erfolgreich, allerdings stand diese leer, sodass die Täter unverrichteter Dinge davonziehen mussten.

