Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kosmetikstudio

Hermsdorf (ots)

In Hermsdorf brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio ein. Dies meldete gestern Früh die Geschäftsinhaberin der Polizei. Durch ein Bürofenster, welches durch die Täter aufgehebelt wurde, gelangten sie ins Innere des Geschäftes und durchwühlten hier alle vorgefundenen Behältnisse nach Beute. Einen Möbeltresor mit Bargeld und ein Laptop nahmen die Täter schlussendlich mit und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

